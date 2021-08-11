مدير شركة التعبئة في البداوي احمد اكومي للمنار: الكمية متوفرة وبالسعر الرسمي وندعو الأهالي إلى عدم السير وراء الشائعات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 11 2021 - 10:38

مدير شركة التعبئة في البداوي احمد اكومي للمنار: الكمية متوفرة وبالسعر الرسمي وندعو الأهالي إلى عدم السير وراء الشائعات

منذ 53 mins 11 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة