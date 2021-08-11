مراسل المنار: ازدحام شديد عند شركات تعبئة الغاز في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 10:38
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نائب الأمين العام لحزب الله: المقاومة جاهزة بكل قوتها وأسلحتها وإرادتها لمواجهة أي تحد إذا أرادت إسرائيل حرباً أو مواجهة
الشيخ نعيم قاسم: إعتدت إسرائيل علينا فردينا ولو لم نرد ستعتدي أكثر لتكتشف هل أثرت الأوضاع الداخلية على جهوزية المقاومة
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الشيخ قاسم: علينا أن نقف بالمرصاد ونتحمل مسؤولية التحدي ونكون قادرين على المواجهة
الرئيس بري يدعو إلى جلسة عامة قبل ظهر الخميس المقبل في قصر الأونيسكو للنظر في قرار الاتهام في تفجير مرفأ بيروت
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رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة: المازوت مخزن تحت الأرض في خزانات التجار ويباع في السوق السوداء
النائب جميل السيد: على مصرف لبنان أن يصرف الاعتمادات ويخرج من اللعبة الحكومية لأن الناس ليسوا سلعة للضغط
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أمين سر نقابة موزعي الغاز جان حاتم: لا أزمة غاز والكميات المطلوبة للسوق المحلي متوفرة
تكتل لبنان القوي: لتعاطي حاكم مصرف لبنان بمسؤولية مع أزمة الدواء والمحروقات والكهرباء وعدم التقاعس في إدارة ملف الدعم
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1558 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
إندلاع مواجهات في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وقوات الإحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت
سلطات الإحتلال تبدأ مشروع المصعد الكهربائي في المسجد الإبراهيمي ودعوات لإقامة صلاة الظهر فيه لمواجهة المشروع الصهيوني
قوات الإحتلال تجبر أفراد عائلة العبيدي المقدسية على هدم منازلهم في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة
القوى الوطنية والإسلامية في الخليل تدعو أبناء المحافظة للنفير العام والحضور في الحرم الإبراهيمي
الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: نحن جزء من معادلة الردع ضد العدو الصهيوني بجانب اللبنانيين والفلسطينيين
سقوط 7 أبراج لنقل الطاقة بأعمال تفجير تخريبية لتصل حصيلة الأبراج التي أُسقطت في أسبوع 27 برجاً بنينوى وكركوك وصلاح الدين
جمعية الوفاق: البحرانيون يطالبون بالتحول نحو الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون والعدالة وكل ما دون ذلك مهاترات وتدليس
الشيخ علي الخطيب: لا يجوز للبنانيين السماح للعدو للنفاذلساحتنا الداخلية والاستفادة من التباينات في الموقف من بعض القضايا
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
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الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يلتقي قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي ويبحث معه عدداً من الملفات
النخالة: ميزان القوى يتغير لصالح المقاومة وقواتنا الميدانية على أتم الاستعداد للدخول في المعركة دفاعا عن القدس
النخالة: ايران وحرس الثورة هما الدرع الحامي للأمة الاسلامية ومحور المقاومة في المنطقة
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي:الحصار يعتبر جزءا من العدوان على اليمن وهو لا يستند الى اي مستند قانوني
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: لا قلق على حزب الله ونحن نؤكد الوقوف الى جانبه والى جانب محور المقاومة
السيد الحوثي: نجدد اشادتنا بعملية الرد التي نفذتها المقاومة الاسلامية في لبنان
أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على 6 عواصم ولايات في البلاد وتتقدم في العديد من الجبهات
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على "إسرائيل"
الخارجية الايرانية: إيران ملتزمة بتوفير الأمن للممر المائي الإستراتيجي في الخليج ومضيق هرمز
الخارجية الايرانية تدين بيان دول مجموعة السبع الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط ببحر عمان
حركة "طالبان" تعلن سيطرتها على ولاية نمروز في جنوب افغانستان وولاية جوزجان شمال البلاد
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسل المنار: ازدحام شديد عند شركات تعبئة الغاز في طرابلس
منذ 54 mins
11 August، 2021
شركة تعبئة الغاز
طرابلس
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