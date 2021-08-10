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August 10 2021 - 08:06

هذه حقيقة الانفجار الشمسي وموجة الحر الشديدة في العالم!

منذ 3 ساعة 10 August، 2021
Sunny Winds 1
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، إن الأنباء المتداولة حول الانفجار الشمسي ليس له أي أساس من الصحة، وذلك في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب مناطق كثيرة حول العالم.
وتابع: “أسوأ عاصفة شمسية كانت فى الثلاثينات من القرن الماضي، وكان تأثيرها كبيرا ولا يقارن بهذه الموجة التي تحدث حاليا”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية للقناة المصرية الأولى: “نحن في بداية الدورة الـ25 للشمس، ومع بدايتها تبدأ زيادة درجة حرارة قرص الشمس وكمية الطاقة وتصل إلى حرارة عالية جدا، والمسافة ما بين الشمس والأرض 8 دقائق ضوئية”.

واضاف: “الشبكة العالمية التي نتواجد عليها ترصد العاصفات الشمسية قبلها بـ3 أيام”.

كما أكد أن العاصفة الشمسية ليس لها علاقة بارتفاع درجات الحرارة فى الصيف، مضيفا: “إننا نتنبأ بالعواصف المغناطيسية قبل حدوثها بثلاثة أيام”.

المصدر: مواقع اخبارية

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