مسؤولون يعلنون مقتل شرطيين عى الأقل وجرح 12 آخرين في حصيلة أولية لانفجار في مدينة كويتا الباكستانية (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2021 - 10:14

مسؤولون يعلنون مقتل شرطيين عى الأقل وجرح 12 آخرين في حصيلة أولية لانفجار في مدينة كويتا الباكستانية (بي بي سي)

منذ 1 ساعة 9 August، 2021
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