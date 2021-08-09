مسؤولون يعلنون مقتل شرطيين عى الأقل وجرح 12 آخرين في حصيلة أولية لانفجار في مدينة كويتا الباكستانية (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2021 - 10:14
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رسالة المجاهدين للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أنت يا سيدنا وطننا وبيتنا وشموخنا وكرامتنا وكل ما عندنا من عز
رسالة المجاهدين للسيد نصرالله: قسماً أننا نختزن غضباً في صدورنا سنحفظه كما أوصيت لنفجره براكين في أعدائنا
رسالة المجاهدين: لأننا أهل الصبر والبصيرة فقد مارسنا أعلى درجات ضبط النفس وتلقينا الغدر بعيون حَيْرى وقلوب حرّى
رسالة المجاهدين: والله لو قتلنا ثم قطعّنا ثم أحرقنا ثم ذُرينا في الهواء يُفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يابن رسول الله
اعلام العدو: الأحداث الأخيرة في الشمال رسخت صورة حزب الله كحامي لبنان مقابل "اسرائيل" وهذا يمثل إنجازاً إضافياً للحزب
اعلام العدو: نصرالله وضعنا في واقع استراتيجي سيئ جداً ومنظومة دفاعاتنا المتطورة لن تستطيع مواجهة صواريخ حزب الله
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: من ينال من المقاومة ينال من كل لبنان وما قامت به المقاومة نتيجة وليس سبباً
الشيخ قبلان في قضية انفجار المرفأ: ما يجري في التحقيق هو تغييب فعلي ومقصود للحقيقة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: لا مكان للفتنة بين المسلمين في لبنان ولا بين اللبنانيين
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم: تأليف الحكومة هو الحل السحري لجميع المشاكل التي نمر بها
اللواء ابراهيم: إنقاذ لبنان ليس بالأمر المستحيل إذا ما توافق اللبنانيون على ذلك
مصادر عراقية: تفجير عبوات ناسفة بقوافل امداد لقوات الاحتلال الأميركي أثناء مرورها في بغداد والناصرية وبابل
عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد علي الحوثي: القانون الدولي لا يسمح لأي دولة بأن تحاصر الشعب اليمني
الحوثي: أمريكا تدعم سياسة العدوان وهي من تحاصر وتقتل الشعب اليمني والسعودية والامارات مجرد أدوات في خدمتها
مصادر فلسطينية: محكمة سعودية تصدر أحكاما بحق 69 فلسطينيا وسعوديا بتهم ارسال اموال الى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: السعودية حكمت على ممثل حركة حماس السابق في السعودية محمد الخضري بالسجن 15 عاماً مع وقف تنفيذ نصف المدة
حركة الجهاد الاسلامي: نستنكر وندين حملة الاحكام الظالمة بحق مواطنين فلسطينيين في السعودية بتهم دعم صمود شعبنا
حركة فتح الانتفاضة: الاحكام السعودية الجائرة سياسية وغير قانونية وهي وصمة عار على جبين نظامها المتآمر على شعبنا
الصحة اللبنانية: تسجيل 1552 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حركة الجهاد الاسلامي: نستنكر وندين حملة الاحكام الظالمة بحق مواطنين فلسطينيين في السعودية بتهم دعم صمود شعبنا
حركة فتح الانتفاضة: الاحكام السعودية الجائرة سياسية وغير قانونية وهي وصمة عار على جبين نظامها المتآمر على شعبنا
الصحة اللبنانية: تسجيل 1552 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة العامة: تسجيل 6 وفيات و1593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
وزير الصحة حمد حسن للمنار: 90 % من إصابات كورونا في لبنان هي بمتحور دلتا غالبيتهم في عمر الشباب
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على "إسرائيل"
الخارجية الايرانية: إيران ملتزمة بتوفير الأمن للممر المائي الإستراتيجي في الخليج ومضيق هرمز
الخارجية الايرانية تدين بيان دول مجموعة السبع الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط ببحر عمان
حركة "طالبان" تعلن سيطرتها على ولاية نمروز في جنوب افغانستان وولاية جوزجان شمال البلاد
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مسؤولون يعلنون مقتل شرطيين عى الأقل وجرح 12 آخرين في حصيلة أولية لانفجار في مدينة كويتا الباكستانية (بي بي سي)
منذ 1 ساعة
9 August، 2021
باكستان
دوي انفجار
مدينة كويتا الباكستانية
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