خريس: لتشكيل حكومة بدون تعطيل لاننا امام الانهيار الكامل

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس إن “محاولة استغلال دماء شهداء انفجار مرفأ بيروت واستعطاف شعور عوائلهم هو جريمة بذاتها تضاف الى جريمة الانفجار وان الصفقات باتت معروفة لخدمة جهات سياسية داخلية وخارجية”.

وأضا فخريس في كلمة له خلال إحياء ذكرى الشهيد عماد زهرالدين وشهداء تفجير مرفأ بيروت، في بلدة برج رحال الاربعاء “اننا في مقام الشهداء الذين ارتقوا في إنفجار مرفأ بيروت نؤكد على العمل من اجل كشف الحقيقة وتكريس العدالة وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين في قضية المرفأ”.

من جهة ثانية، دعا خريس الى “تشكيل حكومة بدون تعطيل لاننا امام الانهيار الكامل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام