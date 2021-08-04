ذبيان: قضية انفجار المرفأ يجب ان تكون بعيدة عن اي تسييس

شدد رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان على “ان قضية انفجار المرفأ هي فوق اي حسابات سياسية، ويجب ان تكون بعيدة كل البعد عن اي تسييس او مواقف شعبوية، لان الدماء والجراح لا يمكن المتاجرة بها”.

ولفت الى “ان لا عدالة بظل الحصانات التي يجب شطبها من الدستور، ما يحتم ان تزول كل هذه الحصانات وعن الجميع، من اجل احقاق الحق والوصول الى عدالة غير منقوصة في قضية تفجير المرفأ وباقي الارتكابات الحاصلة بحق لبنان واللبنانيين. ولذا نأمل ان يكون القرار الظني المرتقب صدوره عن القاضي بيطار على قدر امال اللبنانيين”.

وختم ذبيان مؤكدا انه “بعد مرور عام على جريمة العصر التي شهدها مرفأ بيروت، لا شيء يعوض اهالي الشهداء والجرحى خسارتهم، وبالتالي فان محاسبة الجناة وانزال العقاب العادل بهم، هو الخيار الأوحد من اجل بلسمة جراح وآلام اهالي شهداء وجرحى المرفأ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام