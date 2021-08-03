الرئيس بري : المدخل إلى العدالة معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت إلى عاصمتنا بيروت والأسباب الكامنة وراء الإنفجار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 17:08
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث السبت المقبل 8:30 مساء في الذكرى الـ15 للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
الإمام الخامنئي في مراسم تنصيب السيد رئيسي رئيساً لإيران: مشاركة الشعب أفشلت مؤامرة مقاطعة الانتخابات التي حاكها الأعداء
الإمام الخامنئي: يجب إقامة حوار صادق مع الشعب الإيراني والعمل لتقديم الحلول والبرامج له ومكافحة الفساد بشكل قاطع
الإمام الخامنئي: كل خطوة اقتصادية تقوم بها الحكومة الجديدة يجب أن تكون مستندة إلى خطة وبرنامج عام معد مسبقاً
الإمام الخامنئي: أوصي بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لأن الظروف لا تسمح بالتأخير في ذلك
الإمام الخامنئي: يجب تعزيز العمل الإعلامي وتقويته في مواجهة حرب الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية
السيد ابراهيم رئيسي: الشعب الإيراني سجل ملحمة جديدة في الانتخابات بثت اليأس في قلوب الأعداء
السيد رئيسي: رسالة الشعب الإيراني في الانتخابات كانت رسالة تغيير الوضع الراهن وهذا هو برنامج الحكومة الجديدة
السيد رئيسي: سنسعى لرفع العقوبات الظالمة لكننا يجب أن نتابع أيضاً المشاكل الداخلية ولن نربط حياة الأمة بإرادة الأجانب
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوجه رسالة إلى اللبنانيين اليوم الساعة 8:00 مساء لمناسبة الذكرى الأولى لانفجار المرفأ
الرئيس نبيه بري بذكرى 4 آب: مراراً وتكراراً وحتى انقطاع النفس لا حصانة ولا حماية ولا غطاء إلا للشهداء والقانون والدستور
الرئيس بري: لن نرضى بأقل من العدالة والاقتصاص من المتورطين في أي موقع كانوا ولأي جهة انتموا
الرئيس بري: المدخل إلى العدالة معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت إلى عاصمتنا بيروت والأسباب الكامنة وراء الانفجار
الرئيس حسان دياب عشية 4 آب: تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن كارثة انفجار مرفأ بيروت
الرئيس دياب: لبنان يمر بمرحلة خطيرة جداً وعلى الجميع الإدراك أنّ العدالة الحقيقية هي حجر الزاوية في حمايته من السقوط
السيد هاشم صفي الدين: على الجيش اللبناني اتخاذ قرار حاسم بعدم السماح لشرذمة قليلة بالتحكم بمصير أتوستراد حيوي
السيد صفي الدين: نحن ننتظر النتيجة النهائية التي سيخرج بها الجيش والمسلم به أن كرامة الناس فوق أي كرامة تدعى من أي جهة
مصادر المنار: مخابرات الجيش توقف المدعو س. ن. المتورط مع مجموعته بقتل الشهيد علي حوري وإصابة آخرين في أحداث خلدة
مصدر أمني ينفي أن تكون السيارة التي اشتبه بها على الطريق المؤدي إلى قصر بعبدا مفخخة
المصدر الأمني: بعد التدقيق تبين أن السيارة مسروقة وتم تسليمها إلى قوى الأمن الداخلي لاستكمال الإجراءات المناسبة
نقابة أصحاب الأفران في لبنان الشمالي تحذّر من الإقفال بسبب شح مادة المازوت
وسائل إعلام فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدة بير زيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة
السفير الإيراني في بريطانيا ينتقد اتهام لندن لطهران بالمسؤولية عن حادث السفينة الإسرائيلية: إثارة التوتر لا تخدم أحداً
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يتفقد أحوال مقاتلي الجيش واللجان الشعبية في جبهتي ناطع ونعمان بالبيضاء بعد تطهيرهما
العميد يحيى سريع: عمليات قواتنا المسلحة واللجان الشعبية مستمرة حتى تطهير كامل الأراضي اليمنية من دنس الغزاة والمعتدين
العميد سريع: أمام قواتنا المسلحة خيارات مفتوحة ومفاجآت لن يتوقعها العدو وندعو من تبقى من المغرر بهم للعودة للصف الوطني
الجيش الأفغاني يدعو المدنيين إلى إخلاء مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد تمهيداً لشن هجوم ضد طالبان
الأمم المتحدة: مقتل 40 مدنياً على الأقل وإصابة أكثر من 100 في المعارك بين القوات الأفغانية وطالبان في لشكركاه
أ ف ب: نصف سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن كامل لقاحاتهم ضد فيروس كورونا
صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة قدرته على الإقراض بـ650 مليار دولار
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أ ف ب: نصف سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن كامل لقاحاتهم ضد فيروس كورونا
سلطات ووهان تعلن أنّها ستخضع جميع سكانها لفحوص بعد اكتشاف 7 حالات إصابة بكوفيد-19
صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة قدرته على الإقراض بـ650 مليار دولار
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس بري : المدخل إلى العدالة معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت إلى عاصمتنا بيروت والأسباب الكامنة وراء الإنفجار
منذ 1 ساعة
3 August، 2021
عاجل
الرئيس بري
التعليقات
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الرئيس بري بذكرى انفجار المرفأ: لا حصانة ولا غطاء إلا للشهداء وللقانون والدستور
الرئيس بري: لن نرضى بأقل من العدالة والإقتصاص من المتورطين في أي موقع كانوا ولأي جهة إنتموا
الرئيس بري في ذكرى 4 آب: مرارا وتكرارا وحتى انقطاع النفس لا حصانة ولا حماية ولا غطاء الا للشهداء وللقانون والدستور
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