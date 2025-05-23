بقائي: العقوبات الجديدة علامة واضحة على عدم جدية اميركا بانتهاج المسار الدبلوماسي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن “العقوبات الأميركية الجديدة التي أُعلنت عشية الجولة الخامسة من المفاوضات تشكّل علامة واضحة على عدم جدية هذا البلد في انتهاج المسار الدبلوماسي”.

وأكد بقائي في بيان له الجمعة أن “وزير الخارجية الأمريكي من خلال تعميم العقوبات لتشمل قطاع البناء، قد سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في السجل الطويل من العداء والإجراءات القسرية غير القانونية التي تنتهجها أمريكا ضد الشعب الإيراني”، ووصف هذا الإجراء بأنه “شرير وغير قانوني ولا إنساني”.

وأضاف البيان أن “العقوبات الأميريكية المتعددة الطبقات لم يكن لها هدف سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية، وبالتالي فإنها تُعدّ جريمة ضد الإنسانية”، واشار الى أن “استمرار العقوبات الأمريكية ضد إيران لا يعدو كونه تأكيدًا راسخًا على القناعة العميقة لدى الشعب الإيراني بأن صانعي السياسات في أمريكا لا يتورعون عن ارتكاب أي شر لتعطيل مسار التنمية والتقدم في إيران”.

وأكد البيان ان “هذه الخطوة في هذا التوقيت الحساس تطرح علامات استفهام أكثر من أي وقت مضى حول إرادة وجدية أمريكا في اتباع المسار الدبلوماسي”، وشدد على أن “شعبنا عازم على الوقوف بثبات في وجه هذا العداء غير المنطقي”.

المصدر: وكالة مهر