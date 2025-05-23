الشيخ الخطيب: لنحافظ على لبنان كنموذج للتنوع في العالم

زار نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب على رأس وفد من المجلس مساء الخميس رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر في منزله، مهنئا بإعادة إنتخابه للمرة الرابعة رئيسا للبلدية.

وكان في استقبال الشيخ الخطيب إلى الأسمر وعائلته، عددا من أعضاء المجلس البلدي الجديد والمختارين وفاعليات المنطقة، كما حضر اللقاء نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي.

ورحب الأسمر بالشيخ الخطيب والوفد المرافق، وقال إن “زيارتكم لنا هي شرف لنا والحازمية ترحب بكم في بيتكم وفي البيت الذي أسسه الإمام السيد موسى الصدر وكل من تعاقبوا على هذه الدار الكريمة”.

وبدوره، تحدث الشيخ الخطيب فأعرب عن سعادته “بزيارة هذا البيت الكريم”، وقال إن “إعادة انتخابكم للمرة الرابعة يدلل على حسن اختيار أهالي الحازمية لمسؤوليهم ،ولذلك نبارك لكم ونبارك لأنفسنا بكم”، وأضاف ان “اختيار سماحة الإمام الصدر للحازمية مقرا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لم يكن عن عبث، بل جاء إنطلاقا من فكره الوطني الجامع ومن إيمانه وحرصه على العيش المشترك بين اللبنانيين”.

وقال الشيخ الخطيب “للأسف أن اللبنانيين لا يعرفون قيمة بلدهم وهو من أفضل البلدان بهذا التنوع الذي يناقض العقيدة الإسرائيلية”، وتابع “شاهدوا ماذا يفعلون في غزة من جرائم”، واضاف “نتمنى أن يعي شعبنا أهمية بلده فتكون الكلمة جامعة إذ عندما تتهدد طائفة يصبح كل لبنان مهددا، فلنحافظ على هذا البلد الذي يتطلع اليه العالم كنموذج”.

وأشاد الشيخ الخطيب باستقبال الحازمية وبلديتها للنازحين خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان، وقال إن “البلديات خير تعبير عن الإنماء وعندما يتوفر لها مسؤولون صالحون يعرفون قيمة التنمية، يتحسن وضع لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام