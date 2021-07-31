وزير الاتصالات: الانترنت الثابت لن يتوقف في لبنان وعلى الشركات الخاصة مراعاة ظروف الناس

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان طلال حواط أن “الانترنت الثابت لن يتوقف في لبنان وما زال متوافرا على شبكة الوزارة وبالأسعار ذاتها، طالما المازوت والاعتمادات المالية متوافرة”.

وقال حواط إن “الهدف اليوم ليس فقط تأمين استمرارية قطاع الاتصالات وانما أيضا الوقوف الى جانب المواطن ودعمه، لكي يتمكن من الصمود في ظل الازمة العصيبة التي نعيشها”، وتابع “نحن مصرون على إبقاء الأسعار على حالها ومن دون أي زيادة، والوزارة لن ترفع أسعار الانترنت”.

وأضاف حواط ان “قرار الشركات الخاصة التي توفر خدمات الانترنت رفع أو تخفيض أسعارها، قرار خاص بها، وعلى المواطن أن يختار ما يناسبه إن كان من ناحية الشركات ومن ناحية الأسعار”.

وتمنى حواط “على هذه الشركات الخاصة التي حققت أرباحا كبيرة في السنوات الماضية، الا يكون اهتمامها منصبا فقط على نسبة الأرباح المحققة سنويا، وان تقف الى جانب مواطنيها وتراعي ظروفهم في هذه الضائقة الاقتصادية الخانقة، الى حين الخروج من الازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام