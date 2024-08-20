الخط الساخن| سيناريو الاتصالات: بين الخرق والقطع

ديما جمعة

لا شك ان قطاع الاتصالات والانترنت اصبح ركنا اساسيا في حياتنا خلال السنوات الماضية، وتحديدا بعد جائحة كورونا حيث تحوّل الى المفصل الاهم في يومياتنا. العمل في وطن يعاني من اقتصاد متدهور، الدراسة في ظل الاوضاع الامنية المتقلبة، التواصل مع ابنائنا المغتربين في دول العالم، الاطلاع على ابرز الاخبار.. كلها تعتمد بشكل اساسي على اشارة الانترنت في اجهزتنا الالكترونية والتي يمكن ان نفقدها عند اي حدث.

يدرك اللبناني ان الاتصالات تصبح بطيئة عند هطول الامطار، وانها تنازع للبقاء في القرى والاطراف بينما تنعدم عند حصول اي عطل – وما اكثر الاعطال – في ظل تهالك البنى التحتية وقدمها! لذلك فإن الحديث عن سيناريو اعتداء اسرائيلي تضعنا امام كابوس العزلة عن العالم، مما يجعلنا نتساءل عن اهتمام المعنيين في هذا المجال وما هي الخطط التي يعتمدون عليها لضمان استمرارية تفعيل خدمة الاتصال والانترنت تحديدا في المرافق العامة والاساسية مثل المستشفيات وقوى الامن والدفاع المدني..

في حلقة الخط الساخن بعنوان الانترنت في لبنان: بين توقف تام للخدمة ووعود الوزارة بتحسين الجودة.. ما هو الواقع؟ شرح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم ان الوزارة تعمل على الحفاظ على قطاع الاتصالات في لبنان في حال شهدنا اي اعتداء اسرائيلي على الوطن، وهذه الخطة تتسم بالسرية منعا لخرقها او فشلها. وتوقف عند خدمة ستارلينك للحديث عن حيثياتها. كما تطرق الوزير قرم الى خطط حماية هذا القطاع من الاعتداءات الاسرائيلية وعن توقف عدد من محطات الارسال لشركتي الفا وتاتش بسبب عدم القدرة على صيانتها او امدادها بالمازوت، واشار الى تعرض بعضها للقصف حيث سقط شهداء في هذا القطاع اثناء قيامتهم بصيانة المحطات.

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المصدر: موقع المنار