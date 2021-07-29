نادي الصحافة استنكر التعرض للصحافيين والمصورين في ثكنة فوج الإطفاء

شجب “نادي الصحافة” في بيان، “الاعتداء الذي تعرض له عدد من الزملاء الصحافيين والمصورين أثناء تغطيتهم لزيارة لاعب كرة القدم العالمي رونالدينيو إلى ثكنة فوج إطفاء بيروت في منطقة الكرنتينا”، واستهجن “التعرض للزملاء من قبل عناصر من فوج الإطفاء لأنهم قرروا القيام بواجبهم كما هو مطلوب”.

ودعا “قيادة فوج الإطفاء إلى توضيح ما حصل ومعاقبة المعتدين بخاصة وأن هذه الحادثة وقعت مع حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفإ بيروت واستذكارنا للفاجعة التي أصابت لبنان واللبنانيين والتي أودت بمئات الضحايا وأصابت الاف الجرحى ونكبت عشرات الآلاف المواطنين، وفي وقت يكثف الإعلام على مختلف اختصاصاته الإضاءة على هذه الكارثة وتداعياتها وهي القضية الأساس لكل اللبنانيبن الذين لن يتوقفوا عن المطالبة بمحاسبة المقصرين والمتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام