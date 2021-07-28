16 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي

يواصل 16 أسيرا في سجون العدو الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

ويواصل الأسير سالم سالم زيدات من الخليل إضرابه منذ 17 يوما، فيما يواصل الأسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد إضرابهما لليوم (15) على التوالي.

وأعلن الأسرى محمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة الإضراب منذ (14) يوما، فيما يواصل الأسير ماهر دلايشة إضرابه لليوم التاسع.

وكذلك يواصل الأسرى: علاء الدين علي، فادي العمور، حسام ربعي، أحمد عبد الرحمن أبو سل، محمد خالد أبو سل، أحمد نزال الإضراب لليوم الثامن، ويخوض الأسير مقداد القواسمة الإضراب لليوم السابع على التوالي، ومحمد نوارة لليوم الرابع على التوالي، رفضا لاستمرار عزله الانفرادي في معتقل عسقلان، وهو معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسجن المؤبد.

يذكر أن الأسرى المضربين يقبعون في سجون “النقب، وريمون، ومجدو”، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون العدو.

المصدر: فلسطين اليوم