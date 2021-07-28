اصحاب المولدات في عكار: قطع الطرق الخامسة عصرا حتى يتم تأمين مادة المازوت لكل الاشتراكات في عكار

عقد عدد من اصحاب المولدات في عكار اجتماعا طارئا، في دارة الشيخ احمد الرفاعي في بلدة القرقف، وبحثوا في سبل حل مشكلة المازوت المفقود وضرورة تأمينه لجميع المولدات بدون استثناء. ودعوا الاهالي الى المشاركة معهم في قطع الطرقات اعتبارا من الساعة الخامسة عصر اليوم.

وأصدر المجتمعون بيانا شرحوا فيه معاناتهم وجاء فيه: “في ظل ما يعانيه الشعب اللبناني عموما والشعب العكاري خصوصا من هذه الأزمة الخانقة، ونظرا لأهمية تأمين الكهرباء للمواطنين في ظل غياب التيار الكهربائي عن معظم الأراضي اللبنانية عموما والعكارية خصوصا، ونظرا لشح مادة المازوت في عكار واضطرار بعض اصحاب المولدات لشراء الصفيحة الواحدة من السوق السوداء بما يزيد عن 200 الف ليرة، ناقش المجتمعون سبل ايجاد حلول لهذه المشكلة بعد اليأس من كل الحلول وكل من وعدنا بالحل أبدى عجزه وسحب يده”.

اضاف البيان: “وبما أن الأزمة كبيرة والدولة غائبة عنا في عكار وكل مسؤول يبحث عن مصلحته ولا تعنيه هموم ومشاكل المواطنين، قررنا عقد هذا الاجتماع ودعوة ابناء عكار للمطالبة بحقوقهم وقطع الطريق كليا اليوم الأربعاء الساعة الخامسة مساء حتى يتم تأمين مادة المازوت لكل الاشتراكات في عكار”.

وتابع: “نحن لطالما كنا ضد قطع الطرقات، غير أن الجميع رفض مساعدتنا ولا نجد طريقة لايصال صوتنا غير هذه الوسيلة”.

وأعلن المجتمعون أن “أي صهريج يدخل عكار هو هدف مشروع لنا، كون بعض السياسيين يرسلون كميات كبيرة من بيروت لمناصريهم في بعض البلدات، وهذا غير مقبول وغير مسموح، ولن نقبل أن تنار أي بلدة وتظلم البلدة المجاورة، ونحن في بلد واحد وعلى أرض واحدة”.

وأخيرا دعا اصحاب المولدات “الشعب العكاري إلى مشاركتنا في هذه الوقفات كي يصل صوتنا وننير بيوتنا في هذه الأيام الحارة والقاسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام