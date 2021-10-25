رئيس تجمع أصحاب المولدات: افلسنا… لا أموال لشراء المازوت وتشغيل المولدات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 25 2021 - 11:36

رئيس تجمع أصحاب المولدات: افلسنا… لا أموال لشراء المازوت وتشغيل المولدات

منذ 1 ساعة 25 October، 2021
اصحاب مولدات الاشتراك في لبنان
لبنان

أكد رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة أننا “لم نأخذ حقنا الشهر الماضي ووزارة الطاقة خالفت الجدول، ومتجهون لاطفاء مولداتنا لاننا افلسنا”، مشيرا إلى أننا “سنوجه كتبا الى وزارة”.

وتابع سعادة في حديث إذاعي أننا نؤيد “تركيب العدادات انما ليس على نفقة صاحب المولدات ومع تسعيرة عادلة، لكن اتهامنا بالابتزاز غير مسموح”، وذكر أن “هناك 4 حلول للأزمة:

1- نقل مسؤولية إصدار التسعيرة من وزارة الطاقة الى وزارة الاقتصاد

2- اصدار تسعيرة عادلة للحد من الخسائر

3- ان تكون نفقة العداد على المشتركين وليس اصحاب المولدات

4- نقل سعر المازوت من الدولار الى الليرة اللبنانية

المصدر: اذاعة صوت لبنان

التعليقات

ذات صلة