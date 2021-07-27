وزير الدفاع التركي يدعو اليونان إلى إيجاد “حلول سلمية” للمسائل العالقة مع بلاده

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان إلى “السعي من أجل إيجاد حلول سلمية للمسائل العالقة مع بلاده في جزيرة قبرص وبحر إيجة والبحر المتوسط، والابتعاد عن الحلول العسكرية”.

وخلال تصريحات بمركز القيادة المتقدمة للجيش التركي الثاني، قال خلوصي أكار “نحن مع حل المشاكل عن طريق الحوار وفي إطار التفاهمات، ونؤكد لجيراننا اليونانيين ذلك دائما، إلا أن جيراننا لا يستطيعون الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية والعدوانية”، مشيرا إلى أن “أثينا ذاهبة في سباق تسلح”.

وأضاف في السياق “إنهم يشترون الطائرات والمركبات، لا يمكن تغيير موازين القوى بشراء بضع طائرات مستعملة”.

المصدر: روسيا اليوم