15 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري بسجون العدو الاسرائيلي

يواصل 15 أسيرا فلسطينيا في سجون العدو الاسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

ويواصل الأسير سالم سالم زيدات من الخليل إضرابه منذ 16 يوما، فيما يواصل الأسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد إضرابهما لليوم (14) على التوالي.

وأعلن الأسرى محمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة الإضراب منذ (13) يوماً، فيما يواصل الأسير ماهر دلايشة إضرابه لليوم الثامن، وكذلك يواصل الأسرى: علاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي وأحمد عبد الرحمن أبو سل ومحمد خالد أبو سل وأحمد نزال الإضراب لليوم السابع، ويخوض الأسير مقداد القواسمة الإضراب لليوم السادس على التوالي.

يذكر أن الأسرى المضربين يقبعون في سجون “النقب، وريمون، ومجدو”، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون العدو.

المصدر: فلسطين اليوم