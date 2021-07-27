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July 27 2021 - 00:28

الخارجية الفرنسية: تشكيل حكومة كفوءة في لبنان أولوية وعلى الساسة هناك تحمل مسؤولياتهم

منذ 2 ساعة 26 July، 2021
الخارجية الفرنسية
أخبار دولية - فرنسا

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الأولوية في لبنان، يكمن في تشكيل حكومة كفوءة تكون قادرة على القيام بإصلاحات، داعية جميع الساسة هناك لتحمل مسؤوليتاتهم، وذلك في أعقاب تسمية نجيب الميقاتي، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد استقالة سعد الحريري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، اليوم الاثنين، إن “فرنسا أحيطت علماً بموضوع تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، وتعتبر أن الأولوية في لبنان هي تشكيل حكومة كفوءة تكون قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية التي يطمح اليها الشعب اللبناني”. وأضافت أن “فرنسا تدعو جميع الساسة اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم والسماح بتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات”.

المصدر: سبوتنيك

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