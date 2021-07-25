دراسة تؤكد انخفاض فعالية لقاح فايزر ضد السلالة البرازيلية لفايروس كورونا

كشفت دراسة أجراها باحثون من فرنسا وغويانا عن انخفاض فعالية لقاح “فايزر” الأميركي ضد السلالة “البرازيلية” للفايروس التاجي المستجد.

ووفقا للمركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجد الباحثون أن عدوى السلالة البرازيلية لفايروس كورونا لدى الأشخاص الملقحين تصل إلى 60 في المائة.

وقام الباحثون بتجربة علمية بمشاركة 44 عاملاً في منجم ذهب في غويانا، متوسط أعمارهم 53 سنة، تم تطعيم 25 منهم بلقاح “فايزر”.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 15 من أصل 25 عامل منجم أصيبوا بعدوى السلالة البرازيلية.

وأشار العلماء إلى أن حوالي 87 في المائة من المرضى اشتكوا من أعراض مختلفة وهي الحمى وضيق التنفس، دون التعرض لمضاعفات خطيرة.

وأكد الخبراء إن مثل هذه الفعالية المنخفضة للقاح كانت مفاجأة.

المصدر: وكالات