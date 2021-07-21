محمد عبد السلام: قوى العدوان تتلقى ضربة موجعة في البيضاء

أوضح رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام أن قوى العدوان تلقت ضربة موجعة في البيضاء. وقال محمد عبدالسلام، في تغريدة له “مجددا وبفضل الله يتلقى العدو ضربة موجعة في البيضاء حيث زج الأمريكي بجماعاته التكفيرية فكانت صدمته في المرة الأولى من انكسارها السريع فتعالى صوته مناديا بالسلام.”

وأضاف عبدالسلام “وفي هذه الجولة سيفيق الأمريكي على وقع خيبة أكبر وبالتالي صراخ أكبر نتيجة تداعي مرتزقته في البيضاء وسقوط رهان التصعيد هناك”.

يذكر أن القوات المسلحة اليمنية نفذت قبل أيام عملية “النصر المبين” ضد العناصر التكفيرية وقوى العدوان في البيضاء، تمكنت خلالها من تطهير أكثر من 100 كم مربع في مديريتي الزاهر والصومعة.

المصدر: المسيرة نت