وزير الخارجية الصيني: التدخلات الخارجية في سوريا فشلت في الماضي ولن تنجح بالمستقبل

أكد وزير خارجية الصين وانغ يي أن “بلاده تعارض أي محاولة للسعي لتغيير النظام في سوريا وستعزز التعاون متبادل المنفعة مع سوريا”.

وأشاد وانغ “بالإنجازات التي حققتها سوريا في محاربة الإرهاب ومعارضة التدخل الخارجي”، واضاف أن “التدخلات الخارجية الفاضحة في سوريا فشلت في الماضي ولن تنجح في المستقبل”.

وقال وانغ إن “الصين تقدر دعم سوريا الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية للصين”، ولفت الى أن “الصين مستعدة للتعاون مع سوريا في دفع الصداقة التقليدية قدما وتعزيز التعاون متبادل المنفعة من أجل مصلحة الشعبين”.

المصدر: روسيا اليوم