مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالميدان الرئيسي بولاية قندوز بأفغانستان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2021 - 15:26

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالميدان الرئيسي بولاية قندوز بأفغانستان (سبوتنيك)

منذ 12 mins 16 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة