السيسي: أمن مصر خط أحمر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل مبادرة “حياة كريمة” في إستاد القاهرة، أنه إنحاز بالمطلق مع الجيش المصري “لإرادة الشعب العظيم”، وأن “أمن مصر خط أحمر”.

وقال، إن “مصر لديها قوة عسكرية تمكنها من حماية مقدراتها وإنفاذ إرادتها، ونحن نملك أدوات سياسية وعسكرية تمكننا من حماية مقدراتنا”.

وأضاف، أن “قلق المصريين من سد النهضة قلق مشروع”، مستدركا “لا أحد يستطيع الاقتراب من مياه مصر”.

وتابع: “تحركنا الأخير في مجلس الأمن كان لوضع الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي.. هناك كلام استطيع قوله وآخر لا أستطيع”.

وأوضح: “أن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن ولن نسمح بالاقتراب منه ولدينا خيارات متعددة نقررها طبقا للموقف وطبقا للظروف”.

وشدد الرئيس السيسي، في كلمته: “لا يليق بنا أن نقلق أبدا”.

وأشار الرئيس المصري على أنه “قبل أن يحصل شيء لمصر يجب أن أمشي أنا والجيش”، منوها إلى أنه “لا أستطيع الافصاح عما يتم اعداده داخل مصر لمواجهة أزمة سد النهضة”.

المصدر: وكالات