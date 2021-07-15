استمرار قطع طرق قصقص والروشة وفردان قرب دار الطائفة الدرزية والمدينة الرياضية قرب مدرسة عمر فروخ من قبل مناصري تيار المستقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 23:58

استمرار قطع طرق قصقص والروشة وفردان قرب دار الطائفة الدرزية والمدينة الرياضية قرب مدرسة عمر فروخ من قبل مناصري تيار المستقبل

منذ 2 ساعة 15 July، 2021
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