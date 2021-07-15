بالصورة | معاناة المواطنين على طريق الجنوب عند مفرق برجا

عمد مناصرو تيار المستقبل إلى قطع العديد من الطرقات في لبنان بعد إعلان الرئيس سعد الحريري إعتذاره عن تشكيل الحكومة في لبنان. وأدى قطع الطرق إلى احتجاز آلاف المواطنين في سيارتهم لساعات طويلة، من بعد ظهر اليوم الخميس حتى ساعات المساء (22:00 بتوقيت بيروت)، خصوصاً في منطقتي الناعمة ومفرق برجا، عند الاوتوستراد الدولي الواصل بين العاصمة بيروت، ومدينة صيدا جنوب لبنان.

وبعد مناشدات المواطنين القوى الأمنية التدخل لفتح الطرق، تمكن الجيش اللبناني من فتح الطريق عند محلتي الناعمة ومفرق برجا.

وتظهر هذه الصورة من منطقة مفرق برجا، حجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون، بسبب قطع الطرق. كما وتشهد الطرق الداخلية والطريق البحري القديمة أزمة سير خانقة، تعيق بشكل كبير حركة المرور.