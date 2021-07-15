فصائل منظمة التحرير في صور دعت أبناء المخيمات إلى عدم المشاركة في أي احتجاجات داخلية لبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 21:50

فصائل منظمة التحرير في صور دعت أبناء المخيمات إلى عدم المشاركة في أي احتجاجات داخلية لبنانية

منذ 1 ساعة 15 July، 2021
مقدمة
لبنان

ناشدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور ببيان، “أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية والتحركات السريعة في الشارع اللبناني بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعصف بلبنان، التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة والقصوى، وعدم التدخل أو المشاركة في أي احتجاجات داخلية لبنانية، حفاظا على سلامتهم”.

ودعت إلى “التزام قرار القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية والإسلامية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية”، متمنية أن “يعم الأمن والامان لبنان الشقيق، وأن تزول هذه الغمة وتنتهي الأزمة ويعود كما كان منارة الشرق الأوسط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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