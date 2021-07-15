الحريري في بعبدا مجدداً وترقبٌ لجواب الرئيس عون على تشكيلته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 15 2021 - 17:10

الحريري في بعبدا مجدداً وترقبٌ لجواب الرئيس عون على تشكيلته

منذ 1 ساعة 15 July، 2021
الحريري
لبنان

وصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا في زيارة هي الثانية في اقل من 24 ساعة بعد ان قدم لرئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية جديدة امس واراد الحصول على جواب من الرئيس عون اليوم حولها.

بحسب مصادر المنار حتى هذه اللحظة لا شيء يشي بالايجابية التي تتحدث عنها بعض المصادر.

رئيس الجمهورية يعكف على دراسة تشكيلة قدمها الحريري لم يراع فيها من مبادرة الرئيس بري سوى العدد وقدم توزيعة جديدة للحقائب والاسماء ولم يلحظ التشاور مع الاطراف وبالتالي لم يراع المبادئ الاساسية التي كان يتمسك بها الرئيس عون منذ اللحظة الاولى. ويتعاطى رئيس الجمهورية بجدية مع التشكيلة ويتواصل مع الاطراف المعنيين.

 

 

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة