فوائد التمر مع اللبن

كشف موقع “boldsky” عن أن هناك بعض المركبات الغذائية التى تكون مفيدة لصحتك، ومن بين هذه الأنظمة الغذائية المركبة، تناول التمر مع اللبن، وخصوصا التمر المنقوع في اللبن.

ووفقا لما ذكره موقع boldsky، فإن التمر عبارة عن ثمار مجففة ومصدر جيد لمضادات الأكسدة الحيوية وخاصة الفينولات والكاروتينات، إنها مليئة بوفرة من العناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم والسيلينيوم والماغنيسيوم والنحاس وفيتامين ب المركب وفيتامين ج والألياف الغذائية والبروتين، إلى جانب الطاقة العالية وسكريات الفاكهة الطبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز.

وقال الموقع، إنه من ناحية أخرى، فإن اللبن غني بالكالسيوم والريبوفلافين والحديد وفيتامين ب 12 والزنك والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين أ والماغنيسيوم وفيتامين “د”، حيث يوجد حوالي 44 عنصرًا غذائيًا في اللبن، تحتوي على حوالي 18 نوعا من الأحماض الأمينية و9 معادن و10 فيتامينات ودهون صحية وبروتينات وكربوهيدرات.

بعض الفوائد الصحية الفعالة للتمور المنقوعة في اللبن..

1. تحسين مستوى الهيموجلوبين بالدم

الحديد مركب حيوي موجود في التمر، وهو أيضًا حيوي لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء، في إحدى الدراسات، وجد أنه عند نقع التمر في اللبن ثم غليه لفترة من الوقت، تم إعطاؤه للأفراد الأصحاء (فوق 18 عامًا وأقل من 55 عامًا) كل صباح على معدة فارغة، زادت مستويات الهيموجلوبين لديهم خلال 10 أيام، فقد قد يساعد هذا المزيج في علاج المشكلات ذات الصلة مثل فقر الدم.

2. يفيد الحمل

وفقاً لدراسة، فإن التمر المنقوع في حليب البقر يمكن أن يعمل كمحفز صحي للحوامل ويفيدهن وعلى جنينهن بعدة طرق مختلفة، تشير الدراسة إلى أن تناول التمر ومزيج اللبن بانتظام يمكن أن يساعد في تكوين عظام ودم الجنين، كل ما عليك فعله هو نقع 5-6 تمرات في الحليب الطازج طوال الليل، ثم في صباح اليوم التالي، اطحني المزيج، واسكبي كوبًا وأضيفي قليلًا من مسحوق الحبهان مع ملعقة صغيرة من العسل، او عدم إضافة أى شيء حسب الرغبة.

3. يساعد في التخلص من التجاعيد

يحتوي التمر واللبن على نسبة وفيرة من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد في إزالة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد، التمر، على وجه الخصوص، له خصائص مضادة للشيخوخة وملطفة ومجددة، وهو أمر ممتاز للبشرة، لذلك، فإن التمر (المنقوع أو المطبوخ) باعتباره نظامًا غذائيًا، يمكن أن يساعد في إبعاد أعراض الشيخوخة.

4. تعزيز القدرة على التحمل

يوفر 100 جرام من التمر حوالي 15% من إجمالي الطاقة اليومية الموصى بها بينما يوفر اللبن حوالي 9.1% من إجمالي إمدادات الطاقة الموصى بها، حيث إن نقع التمر في اللبن يمكن أن يكون بمثابة غذاء غني بالعناصر الغذائية ويزيد من مستويات الطاقة ويعزز القدرة على التحمل لدى الشخص.

كما تقول دراسة الفوائد الأخرى أن تناول التمور مع اللبن قد يساعد في تطهير البلغم وعلاج السعال الطويل، كما قد يساعد في علاج الأرق، كما إنه قد يساعد في خفض ضغط الدم، تناول التمر المنقوع في اللبن لمدة 30 دقيقة واستهلكه قبل وجبات الطعام، يمكن أن يكون تناول التمر المنقوع في اللبن مفيدًا للأمهات المرضعات ، قد يساعد في تقوية العظام والوقاية من الأمراض المرتبطة بالعظام، قد يساعد في تحسين عمل الجهاز العصبي.

المصدر: وكالات