فوائد التمر الصحية والعجيبة لا يمكن إحصاؤها. إلّا أنّ تناول التمر على الريق يومياً بمقدار ثلاث إلى سبع حبات يجعلنا نكتسب جسماً رشيقاً ومثالياً من جميع النواحي الصحية والجمالية. يمكن تناول التمر في جميع الأوقات إلا أن فوائده على الريق تجعل منه غذاءً مثالياً.

اليكم فوائد التمر في الصباح:

– توفير الألياف اللازمة للجسم التي تعمل على زيادة الشعور بالشبع طوال الصباح.

– توفير مصدر طبيعي للسكر مما يساعد على الشعور بالنشاط طوال النهار.

– توفير جزء من السعرات الحرارية، البروتينات، الألياف، الكربوهيدرات بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللازمة ضمن النظام الغذائي اليومي.

– توفير مضادات الأكسدة اللازمة لمحاربة تطور أي من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وغيرها.

– السيطرة على نسبة السكر في الدم نتيجة انخفاض المؤشر الجلايسيمي للتمر.

– علاج الإمساك والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي.

– تعزيز صحة الجلد والشعر نتيجة احتواء التمر على مضادات الأكسدة والفيتامينات.

– تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

– يخلص الجسم من السموم والفضلات الضارة

ومن فوائد التمر أنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وهذا ما يجعلنا نشعر بالشبع عند تناوله، كما أنّه يحتوي على نسبة قليلة من الدهن، ونسبة متوسطة من الماء ونسبة جيدة من الألياف، ونسبة منخفضة من الأملاح المعدنية، كما يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات، وعلى نسب متفاوتة من البروتينات والمعادن كالكالسيوم، والفسفور، والحديد، والمنغنيز، والكلس، والنحاس، وغيرها الكثير.

المكوّنات العظيمة التي تجتمع في ثمرة التمر تجعل منه غذاءً كاملاً ودواءً شافياً للعديد من الأمراض، ومن أهم فوائد التمر أنّه يعالج فقر الدم، ويقوي العضلات.

المصدر: مواقع