قطع الطريق في صيدا قرب الملعب البلدي بالإتجاهين من قبل أصحاب الشاحنات وترك مسرب سيارة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2021 - 09:52

قطع الطريق في صيدا قرب الملعب البلدي بالإتجاهين من قبل أصحاب الشاحنات وترك مسرب سيارة

منذ 9 mins 12 July، 2021
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