قطع الطريق في صيدا قرب الملعب البلدي بالإتجاهين من قبل أصحاب الشاحنات وترك مسرب سيارة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2021 - 09:52
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مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الأحد هو المتمم لشهر ذي القعدة والإثنين هو الأول من شهر ذي الحجة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 314 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
وزارة الصحة: الوزير حمد حسن أوعز بفتح تحقيق بملابسات وفاة الطفلة جوري السيد والاتصال بالجهات المعنية لإعداد تقرير تفصيلي
الصيادلة يعلقون إضرابهم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بانتظار وعد وزير الصحة حمد حسن
المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية: لا خوف من انقطاع الانترنت في لبنان تحت أي ظرف من الظروف
الشيخ أحمد قبلان: لبنان بخطر تاريخي وداهم والمطلوب حمايته من أي سيناريو فوضى أو حرب أهلية لأنه لا يتحمل أي مغامرة
البطريرك بشارة الراعي: التكليف لا يعني تكليفاً أبدياً ومصلحة الشعب تعلو على كل الاجتهادات الدستورية ولن نسمح بسقوط البلد
قوات الإحتلال تنتشر عند باب الأسباط بالقدس المحتلة تزامناً مع تنفيذ المستوطنين "للمسيرة الشهرية"
إندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
إصابة فلسطيني برصاص الإحتلال في قدمه قرب الجدار الفاصل بمنطقة خلة نوفل في مدينة قلقيلية
مجموعة من المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: المحامي فريد الأطرش يعلن إضرابه عن الطعام في سجون الإحتلال بعد تمديد فترة اعتقاله 24 ساعة
سلطات الإحتلال تفرج عن الأسير محمد صالح ابو ماهر من بلدة كفر قدوم شرق قبقيلية بعد اعتقال دام 14 عاماً
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: وحدات تابعة لإدارة معتقلات الإحتلال اقتحمت قسم 2 بمعتقل ريمون واعتدت على الأسرى
قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية: الأمن والاستقرار يسود كل الحدود الشرقية المشتركة بين إيران وأفغانستان
مصادر عراقية: استهداف مدرعة أمريكية قرب معبر جريشان على الحدود العراقية الكويتية
الحشد الشعبي يدمر مجموعة أنفاق لداعش تحتوي على مواد لوجستية وأدوات حفر في سلسلة جبال نويكيط جنوب محافظة نينوى
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي ينهون مناورات في البحر الأسود استمرت اسبوعين وشملت عشرات السفن الحربية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بنغلادش: مقتل 43 شخصاً على الأقل في حريق اندلع في مصنع للأغذية في العاصمة دكا
الشرطة السويدية: مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في أوريبرو غرب ستوكهولم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الشرطة السويدية: مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في أوريبرو غرب ستوكهولم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
ولاية كاليفورنيا تدعو إلى تقليل استخدام المياه بنسبة 15% وتوسع حالة الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكانها
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
باحثون: موجة الحر التي ضربت غرب الولايات المتحدة وكندا نهاية الشهر الماضي كانت شبه مستحيلة لولا الاحتباس الحراري
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
قطع الطريق في صيدا قرب الملعب البلدي بالإتجاهين من قبل أصحاب الشاحنات وترك مسرب سيارة
منذ 9 mins
12 July، 2021
الملعب البلدي
صيدا
قطع طرقات
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