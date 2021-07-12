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July 12 2021 - 01:36

حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي وسط اليابان ترتفع إلى 10 أشخاص

منذ 2 ساعة 11 July، 2021
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أخبار دولية - اليابان

أفادت وكالة “كيوديو” اليابانية بأن حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي، الذي وقع في 4 تموز/يوليو الجاري في مدينة أتامي وسط اليابان، ازدادت إلى 10 أشخاص.

وكانت وسائل إعلام أعلنت سابقا عن مقتل 9 أشخاص.

ويواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض من موقع الانهيار للأسبوع الثاني على التوالي، فيما لا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين.

ووقع الانهيار الأرضي في مدينة أتامي، التي يقطنها 37 ألف شخص، في 4 من تموز/يوليو الجاري. وبلغ طوله نحو كيلومترين. وتم إلحاق أضرار بأكثر من 130 مبنى.

وتعود أسباب الانهيار الأرضي إلى هطول الأمطار التي كانت تجتاح المناطق الوسطى والشرقية من اليابان خلال عدة أيام. وكانت نسبة هطول الأمطار خلال اليومين في عدد من الأماكن تتراوح بين 400 و600 مللتر.

المصدر: وكالات

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