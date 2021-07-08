وسائل إعلام إماراتية: انفجار موضعي جنوبي دبي قرب مخازن وقود ناجم عن حريق اندلع في سفينة تجارية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2021 - 00:34
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لبنان: عون يبحث مع دياب تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة في مسألتي المحروقات والدواء
غوتيريش يتصل بالوزيرة عكر: يجب تشكيل حكومة في أسرع وقت حفاظاً على استقرار وأمن لبنان
وزارة الصحة العامة: تسجيل 401 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
لجنة الوقاية من كورونا توصي بفرض الحجر 4 أيام على الآتين من الإمارات زامبيا ليبيريا اثيوبيا سيراليون ملاوي كينيا وغانيا
نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف: فقدان لقاحات الأطفال يشكل خطراً داهماً على جميع الأجيال الناشئة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة تنعى أمينها العام المناضل أحمد جبريل (أبو جهاد) الذي وافته المنية في دمشق
كتائب الشهيد جهاد جبريل: ننعى أميننا العام الرفيق المؤسس أحمد جبريل (أبو جهاد) ونؤكد مواصلة درب ذات الشوكة حتى التحرير
الشيخ نعيم قاسم يتصل بعائلة الراحل جبريل وبنائب الأمين العام للجبهة طلال ناجي معزياً بالفقيد بإسم السيد حسن نصر الله
حزب الله يتقدم بأحر العزاء وأصدق المشاعر إلى الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية-القيادة العامة برحيل المقاوم أحمد جبريل
حزب الله: الراحل جبريل اتصف بعزيمة صلبة وروحية عالية وشجاعة بطولية جعلته في المكان اللائق به في تاريخ فلسطين والمنطقة
حزب الله: الشعب الفلسطيني فقد قامةً عالية من قامات الشرف والفداء وعزاؤنا أن أمتنا والشعب الفلسطيني على نهجه التحرري
المكتب السياسي لأنصار الله معزياً بجبريل: لا ننسى مواقفه في مواجهة الإمبريالية الأمريكية ورفض التطبيع ونصرة الشعب اليمني
حركة حماس تنعى المناضل جبريل: كانت مسيرته حافلة بالبذل والعطاء لوطنه ولشعبه ولقضيته على مدار سنين طويلة
حركة الجهاد الإسلامي تنعى القائد أبو جهاد: مستمرون في نهج الصمود والثبات وطريق المقاومة والتحرير
التحالف الأميركي: سقوط 3 إصابات جراء قصف استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـ14 صاروخاً
خلية الإعلام الأمني في العراق: الهجوم على قاعدة عين الأسد تم بـ14 صاروخاً وباقي الصواريخ انفجرت قبل إطلاقها
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 4 ملايين وفاة حول العالم بسبب كورونا منذ بدء الجائحة
صندوق النقد الدولي يناشد دول العالم الأغنى بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمل التداعيات الاقتصادية لكورونا
الولايات المتحدة: إصابة 3 ضباط في إطلاق نار خارج مركز للشرطة في مدينة شيكاغو
روسيا: العثور على 19 جثة من أصل 28 راكباً كانوا على متن طائرة مدنية تحطمت يوم الثلاثاء في شبه جزيرة كامتشاتكا
رويترز عن مصادر بأوبك: روسيا والكويت تقومان بمساعي لتسوية الخلاف بين السعودية والإمارات لعقد اتفاق لزيادة انتاج النفط
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اتفاق بين مصر والشركة اليابانية مالكة سفينة "إيفر غيفن" يشمل التعويض عن جنوح السفينة وإغلاقها قناة السويس 6 أيام
الكرملين: حديث لندن عن نيتها مواصلة انتهاك الحدود الروسية من قبل السفن البريطانية يسبب القلق
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 4 ملايين وفاة حول العالم بسبب كورونا منذ بدء الجائحة
صندوق النقد الدولي يناشد دول العالم الأغنى بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمل التداعيات الاقتصادية لكورونا
الولايات المتحدة: إصابة 3 ضباط في إطلاق نار خارج مركز للشرطة في مدينة شيكاغو
روسيا: العثور على 19 جثة من أصل 28 راكباً كانوا على متن طائرة مدنية تحطمت يوم الثلاثاء في شبه جزيرة كامتشاتكا
اغتيال رئيس هاييتي جوفينيل مويز بالرصاص على يد مسلحين اقتحموا مقر إقامته الخاص ليلاً
رويترز عن مصادر بأوبك: روسيا والكويت تقومان بمساعي لتسوية الخلاف بين السعودية والإمارات لعقد اتفاق لزيادة انتاج النفط
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وسائل إعلام إماراتية: انفجار موضعي جنوبي دبي قرب مخازن وقود ناجم عن حريق اندلع في سفينة تجارية
منذ 1 ساعة
7 July، 2021
الامارات
دبي
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