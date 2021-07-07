الجيش اليمني واللجان استعادوا عددا من المواقع بمديرتي الصومعة والزاهر بالبيضاء

نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء عمليتين عسكريتين ضد قوات العدوان السعودي الاميركي الاماراتي في مديريتي الصومعة والزاهر في محافظة البيضاء، تمكنت خلالهما من استعادة عدد من المواقع العسكرية وقتل وجرح العشرات من العناصر المعادية.

وقال مصدر عسكري يمني إن “الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء القبائل نفذوا عمليتين عسكريتين في الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء انتهت باستعادة عدد من المواقع العسكرية وقتل وجرح أكثر من 80 مرتزقا بينهم قيادات من القاعدة”.

وشدد المصدر على ان “الجيش واللجان الشعبية في جهوزية عالية لإفشال كل مخططات الأعداء”، ودعا “أبناء المحافظة للنفير العام لاستكمال تطهير محافظة البيضاء من العناصر التكفيرية التي تتحرك حسب التعليمات والتوجيهات الامريكية”.

المصدر: موقع انصار الله