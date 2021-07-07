بيسكوف: موسكو تتوعد بالرد على كل انتهاك من جانب سفن بريطانية لحدود روسيا

رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تصريحات وزير الخارجية البريطاني عن دخول جديد للسفن البريطانية إلى “مياه أوكرانيا”، تثير القلق. وأضاف بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مشاورات بين موسكو ولندن بشأن مراعاة حرمة الحدود ومرور السفن “لا، لا توجد مشاورات، حاليا تقع العلاقات الثنائية في حالة مجمدة. بالطبع مثل هذه التصريحات تثير قلقنا”. وتابع بيسكوف القول، إنه “في كل مرة تنتهك فيها السفن البريطانية حدود الدولة الروسية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وستستخدم موسكو جميع الأدوات الدبلوماسية”.

وقال ممثل الكرملين “لقد أشار الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولون من المستويات الأخرى مرات عديدة، إلى أن الجانب الروسي سيتخذ الإجراءات المناسبة في حالة انتهاك حدود الدولة في البحر. لذلك، في كل مرة يتم فيها انتهاك حدود الدولة الروسية، سيتم تنفيذ الإجراءات الضرورية”. ووفقا له، سينفذ حرس الحدود الروسي كل الإجراءات المحددة في حالة انتهاك حدود الدولة.

وأشار بيسكوف، متحدثا عن كيفية تجنب الحوادث الشبيهة بما جرى مع المدمرة البريطانية مؤخرا، إلى أنه “لا داعي لانتهاك الحدود، وحتى بهذه الطريقة الاستفزازية”. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تعليقه على حادث المدمرة ديفيندر، إن السفن الحربية البريطانية ستواصل دخول “المياه الإقليمية لأوكرانيا”.

المصدر: روسيا اليوم