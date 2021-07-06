السفير الروسي لدى افغانستان: الوضع في مزار الشريف وما حولها مضطرب

أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف الثلاثاء، أن “الوضع في مزار الشريف وما حولها شمالي أفغانستان مضطرب، مشيرا إلى أن المدينة لم تؤول إلى سيطرة حركة طالبان”.

وقال جيرنوف، عبر قناة “روسيا 24″، “لقد قمنا بتعليق عمل قنصليتنا العامة في مزار الشريف حتى يتضح الموقف. الوضع الآن غير واضح ومضطرب سواء في المدينة نفسها أو في ضواحيها… على حد علمي، لا يوجد أي مركز إداري رئيسي تحت سيطرة حركة طالبان الآن، على الرغم من انتقال جزء كبير من أراضي البلاد إلى سيطرتهم، هم أنفسهم يقولون حوالي 80 بالمئة. لكن لا توجد أي من المدن الكبرى تحت سيطرتهم، بما في ذلك مزار الشريف”.

المصدر: ا ف ب +سبوتنيك