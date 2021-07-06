فوائد طبية للمشي حافي القدمين

السير حافى القدمين من أكثر العادات التي يحرص عليها الكثيرين، حيث يشعر بعضهم بالسعادة في التمسك بتلك العادة، بجانب ذلك فأنها تملك فوائد صحية وجسدية تنعكس على هؤلاء الأشخاص، فقد تبين آثارها القوية على ضبط مستويات ضغط الدم والحفاظ على صحة القدم، فضلا عن الفوائد الصحية الأخرى التي يتناولها التقرير الذى نشر في موقع Healthline.

ومن أبرز الفوائد الصحية للسير حافى القدمين مايلى:

الحفاظ على صحة القدم:

يساعدك السير حافى القدمين على الحفاظ على صحة قدمك والتحكم بصورة أفضل في وضع قدمك عندما تلامس الأرض.

تخفيف آلام القدم:

تسهم هذه العادة في تحسين التوزان في الحركة وزيادة القدرات الإدراكية، التي يمكن أن تساعدك في تخفيف الآلام وتحسين ميكانيكا الركبتين .

تلعب دورا هاما في الحفاظ على مفاصل القدم والكاحل بالإضافة إلى زيادة القوة والثبات داخل العضلات والأربطة

تجنب تشوهات القدم

تسهم هذه العادة في تجنب حدوث تشوهات القدم والوكعات الصحية أو أصابع القدم، بجانب دعم منطقة أسفل الظهر.

مقاومة الالتهابات

تساعد هذه العادة على تخفيف الالتهابات بشكل عام بالجسم، من خلال التخلص من الجذور الحرة التي تتراكم بالجسم وتؤدى إلى تلف الخلايا، خاصة أن ملامسة الأرض تعمل على تفريغ الشحنات السلبية التي تؤدى الى التخلص من الجذور الحرة .

ضبط مستويات ضغط الدم

السير حافى القدمين يعمل على ضبط مستويات ضغط الدم لأنه يعمل على تحفيز أطراف أعصاب القدمين وبالتالي تنشيط الدورة الدموية وسهولة تدفق الدم.

المصدر: وكالات