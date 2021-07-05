الإفراج عن أسير أردني من سجون العدو الاسرائيلي

أفرجت قوات العدو الاسرائيلي الإثنين عن الأسير الأردني ثائر شعفوط.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن “قوات الاحتلال أفرجت عن الاسير الأردني ثائر شعفوط (36 عامًا) بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 28 شهرا بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 3000 دينار”.

ولفت النادي الى أن “الأسير شعفوط اعتقل بتاريخ 17/4/2019 بتهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وأفرج عنه على معبر الظاهرة قرب الخليل وسيتم الترتيب لوصوله للأردن في أقرب وقت”.

يذكر أن في سجون الاحتلال 20 أسيرا أردنيا و30 مفقودا يعانون أوضاعا إنسانية سيئة بالإضافة لعدم القدرة على التواصل مع أهاليهم وزيارتهم أسوة بالأسرى الفلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم