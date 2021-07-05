مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى عن سرقة أبواب ونوافذ حديدية في منشآت كفرزبد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2021 - 12:34

مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى عن سرقة أبواب ونوافذ حديدية في منشآت كفرزبد

منذ 21 mins 5 July، 2021
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
لبنان

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها “تقدمت بشكوى امام النيابة العامة التمييزية حول سرقة أبواب ونوافذ حديدية، حيث تبين أن السرقة طالت (أبوابا حديدية عدد 8 ونوافذ حديدية عدد 3 وبابا خشبيا عدد 1) من المباني والمنشآت في الحمى الوطني “المحمية” في كفرزبد والواقعة على استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (حرم نهر الليطاني ومفيضه) بموجب المرسوم 18093/1957 تاريخ 17/12/1957 والواقعة بين العقارات من الرقم 253 حتى الرقم 282 من منطقة كفرزبد العقارية، وذلك من الجهة الشمالية ومن العقارات رقم 1 حتى الرقم 3 من منطقة عنجر العقارية، وذلك من الجهة الجنوبية (نهر شمسين) ومن العقارات رقم 8 حتى الرقم 16 من منطقة كفرزبد العقارية، وذلك من الجهة الشرقية ومن العقارات رقم 21 حتى الرقم 26 من منطقة كفرزبد العقارية من الجهة الغربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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