روسيا.. 24439 إصابة يومية بكورونا ونحو 700 حالة وفاة

شهدت روسيا خلال آخر 24 ساعة أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف يناير الماضي، فيما اقتربت حصيلة الوفيات الجديدة لأول مرة منذ بداية الجائحة من عتبة الـ700.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها 24439 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 23218 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 15 يناير الماضي.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7446 حالة) ومقاطعتها (2596 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1733 حالة).

وشهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في روسيا قفزة غير مسبوقة لليوم الخامس على التوالي برصد 697 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 679 وفاة أمس.

وتماثل 17899 مريضا في البلاد للشفاء من العدوى خلال اليوم الأخير.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و585799 إصابة مؤكدة بكورونا منها 137262 حالة وفاة و395120 حالة نشطة وخمسة ملايين و53417 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 151.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 567 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم