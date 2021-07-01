بكين تدعو واشنطن وطوكيو للكف عن تضخيم نظرية التهديد الصيني

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين الخميس، أن الصين تدعو اليابان والولايات المتحدة إلى التوقف عن تضخيم نظرية التهديد الصيني وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وقال الدبلوماسي الصيني في إحاطة صحفية “لقد لفتنا الانتباه إلى التقارير ذات الصلة؛ تايوان وجزر دياويو (جزر سينكاكو) جزء لا يتجزأ من الصين، لا يمكن لأي ضغط خارجي أن يهز التصميم الراسخ وإرادة الصين حكومة وشعبا للدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها”.

وأعرب عن أمله في أن “تتوقف الأطراف المعنية عن المبالغة في نظرية التهديد الصيني، وتتخذ المزيد من الإجراءات، التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين”. وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الولايات المتحدة واليابان تجريان مناورات حربية وتدريبات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي تحسبا لنشوب صراع محتمل مع الصين بشأن تايوان وسط مخاوف متزايدة بشأن نشاط الجيش الصيني.

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، بأن أكثر من أربعة آلاف عسكري، بينهم أكثر من ألف عسكري أميركي، يشاركون في التدريبات اليابانية الأميركية المشتركة واسعة النطاق “درع الشرق” ، والتي بدأت الخميس الماضي. وستجرى التدريبات المشتركة هذا العام في قواعد وميادين التدريب في اليابان في الفترة من 24 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو. ويعد تدريب “درع الشرق” السنوي الذي تقوم به قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والقوات المسلحة الأميركية أحد أكبر التدريبات المشتركة التي تهدف إلى تحسين فعالية التخطيط التكتيكي والتنسيق وقابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة.

المصدر: سبوتنيك