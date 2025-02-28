بكين تتوعد بالرد على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على وارداتها

أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ كل التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوق ومصالح الصين التجارية، في ظل خطط واشنطن وإصرارها على فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية في آذار/ مارس المقبل.

وأشار البيان إلى أن الرسوم الجمركية الأحادية الجانب تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوّض نظام التجارة المتعدد الأطراف كما من شأنها أن تزيد الأعباء على الشركات والمستهلكين الأمريكيين وتقوض استقرار سلسلة التوريد العالمية.

وأملت الوزارة في أن لا “ترتكب الولايات المتحدة خطأ آخر” وأن تعود إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ في أقرب وقت ممكن.

المصدر: مواقع