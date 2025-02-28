بكين تتوعد بالرد على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على وارداتها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 18:18

بكين تتوعد بالرد على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على وارداتها

منذ 2 ساعة 28 February، 2025
علم الصين
أخبار دولية - الصين

أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ كل التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوق ومصالح الصين التجارية، في ظل خطط واشنطن وإصرارها على فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية في آذار/ مارس المقبل.
وأشار البيان إلى أن الرسوم الجمركية الأحادية الجانب تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوّض نظام التجارة المتعدد الأطراف كما من شأنها أن تزيد الأعباء على الشركات والمستهلكين الأمريكيين وتقوض استقرار سلسلة التوريد العالمية.
وأملت الوزارة في أن لا “ترتكب الولايات المتحدة خطأ آخر” وأن تعود إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ في أقرب وقت ممكن.

المصدر: مواقع

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