خضر عدنان بعد خروجه من سجون العدو الاسرائيلي: أهدي هذا الانتصار لشهداء “سيف القدس” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 17:36

خضر عدنان بعد خروجه من سجون العدو الاسرائيلي: أهدي هذا الانتصار لشهداء “سيف القدس”

منذ 3 mins 28 June، 2021
خضر عدنان
عربي وإقليمي - فلسطين

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان عقب تحرره من سجون العدو الاسرائيلي “أهدي هذا الانتصار لشهداء معركة سيف القدس التي انطلقت شرارتها من ساحات المسجد الأقصى”.

وتوجه عدنان بالتحية إلى بلدة بيتا البطلة التي تنتصر دوما لجبالها وأراضيها وتنتفض في وجه الاحتلال في مشهد عظيم يمثل التحام الانسان الفلسطيني مع أرضه، ووجه “السلام إلى روح شهداء جنين العموري وعليوي وعيسة وجميع شهداء الضفة”.

وأوضح عدنان أن “الفرحة الأكبر ستكون بإخراج باقي الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي”، وتوجه “بالسلام لهم ولذويهم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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