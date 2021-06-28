سانا: السورية للطيران سوف تستأنف رحلاتها الجوية إلى دبي اعتباراً من السبت 3 تموز 2021 بمعدل أربع رحلات أسبوعياً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 12:54

سانا: السورية للطيران سوف تستأنف رحلاتها الجوية إلى دبي اعتباراً من السبت 3 تموز 2021 بمعدل أربع رحلات أسبوعياً

منذ 53 mins 28 June، 2021
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