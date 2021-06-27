قوى الأمن تحذر: توقيف محتالين سرقا أموالا من أصحاب عقارات

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عمليات احتيالية عديدة نفذها مجهولان بحق أصحاب عقارات يعرضونها للبيع عبر أحد التطبيقات المخصصة للتسويق الإلكتروني.

على أثر ذلك كثفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت من تحديد هويتيهما، وتوقيفهما بتاريخ 11-6-2021، وهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة بطريقة احتيالية: ه. م. (مواليد العام 1966، لبناني) و أ. ق. (مواليد العام 1970، لبناني).

بالتحقيق معهما، اعترفا بأنهما نفذا عمليات عدة بهدف الاستيلاء على أموال مالكي العقارات بطريقة احتيالية، من خلال قيام الموقوف الأول بإجراء اتصالات بالمالكين من أرقام أجنبية تبدأ برموز معينة (+44) (xxx) منتحلا أسماء وهمية عدة، من بينها: جاد المر، جو فغالي، وإيهامهم أنه رجل أعمال مقيم في دبي وينوي شراء عقار في لبنان، وإنما قام بالاستفسار عن الوضع القانوني للعقار في الدوائر العقارية وتبين له وجود ضرائب ورسوم يجب سدادها قبل إتمام عملية الشراء، ثم يعرض المساعدة طالبا من المالك تحويل الأموال لدفع تلك الرسوم والضرائب، عندئذ يتولى الثاني استلام هذه الحوالات مستخدما بطاقات هوية مغايرة.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

لذلك، تحذر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الوقوع ضحية عمليات احتيالية مماثلة، وتطلب من المواطنين عدم التسرع، ومراجعة المراجع المعنية بغية التأكد من صحة المعلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام