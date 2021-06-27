قائد القوة البحرية للجيش الايراني: سياسة ايران الدفاعية مبنية على الردع

أكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي ، أن سياسة ايران الدفاعية قائمة على الردع ، موضحا ان على من يفكر بمهاجمة إيران عليه ان يعلم ان مايكسبه سيكون أقل بكثير مما يفقده.

وفي حديث بالمجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية اليوم الاحد قال الادميرال خانزادي أن الحضور الايراني في البحار سابق للعديد من الدول بما فيها امريكا، مشيرا الى ان ايران عندما كانت تمارس الملاحة في محيطات العالم لم تكن هذه الدول موجودة.

واعتبر الادميرال خانزادي ان البحر يكتسب أهمية كبيرة لدى ايران كون 80 بالمئة من حدودها مع دول الجوار هي حدود بحرية، ولذلك فهي تمتلك الفرص في البحار ، كما تواجه التهديدات في الوقت ذاته ، وانطلاقا من مصالحها البحرية فأنها أعدت نفسها للحضور الأمني في كل مكان تتطلبه هذه المصالح.

وأكد خانزادي ان مهمات القوة البحرية للجيش الايراني توسعت الى المحيط الهندي والبحر الاحمر ومدخل قناة السويس لحماية السفن التجارية وناقلات النفط الايرانية ، موضحا ان هذه القوات رافقت خلال العام الاخير أكثر من 47 سفينة تجارية وناقلة نفط لايصالها الى مقصدها بأمان.

وتابع قائلا ان وجود القطع البحرية الايرانية في المحيط الاطلسي يحمل رسالة الى الاعداء وهي انه رغم الحظر والضغوط القصوى فأن ايران انتجت الفرقاطات والمدمرات ، مشيرا الى التحاق مدمرة (دنا) بالاسطول البحري خلال الايام الماضية.

واضاف ان مدمرة سهند التي انضمت الى القوة البحرية عام 2018 تجوب الآن المياه الشمالية للمحيط الاطلسي ، وقد قضت 400 يوم في الملاحة البحرية حتى الآن، معتبرا ان هذه النشاطات تجسد قوة ايران وقدراتها غير المعتمدة على الخارج ، كما تؤكد ان الحظر لاجدوى له ، وان ايران تتمتع بالاستقلال الكامل في انتاج قدراتها الدفاعية المحلية.

المصدر: وكالة ارنا