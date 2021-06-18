أول إصابة بالفطر الأخضر في الهند لمتعافٍ من كورونا

سجلّت الهند أول حالة إصابة بعدوى “الفطر الأخضر” لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش.

والمصاب الذي يبلغ من العمر 34 عاماً أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

وبهذا الصدد، قال رئيس أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبي الدكتور رافي دوسي إن المريض لم يستجب للعلاج الذي يتلقاه نظراً لأن 90% من رئتيه مصابة العدوى، وقد تمّ نقله جواً إلى مستشفى هندوجا في مومباي.

والفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، وفي حالة المصاب الأول بالفطر الأخضر فقد أثّر على رئتيه وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف، مؤكداً أن الفطريات الخضراء تختلف عن الفطر الأسود ولهذا ينبغي القيام بالمزيد من البحث للتعرّف على أعراضه.

هذا وكانت الهند قد سجّلت مستوى قياسياً في عدد الوفيات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

المصدر: الميادين