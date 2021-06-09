نقابة مستخدمي المعاينة الميكانيكية: تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداء من صباح الغد

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان ببيان، أن “الاجتماع الذي عقدته مع إدارة شركة فال نتجت منه أجواء إيجابية، وتم الإتفاق على تحقيق بعض المطالب ومتابعة الحوار في خصوص تحسين الرواتب بشكل منصف للجميع وللمحافظة على حسن سير العمل في هذا القطاع”.

وشكرت ل”إدارة الشركة تفهمها لمطالب الموظفين وتعاونها لاجتياز كل المراحل الصعبة”، وخصت بالذكر “وليد سليمان”.

كما شكرت “الاتحاد العمالي العام وكل من ساهم في إيجاد حلول”، معلنة “تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداء من صباح الغد”.

واعتذرت من “المواطنين عن أي إزعاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام