بوتين يبحث مع ميشيل العلاقات الروسية الأوروبية والقضايا الدولية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل العلاقات بين روسيا والاتحاد وجملة من القضايا الدولية.

وأكد بوتين خلال الاتصال الهاتفي أنه على الرغم من أن روسيا والاتحاد الأوروبي لا يزالان شريكين مهمين لبعضهما البعض في مجال التجارة والاستثمار، إلا أن الوضع الحالي للعلاقات الروسية الأوروبية لا يمكن اعتباره جيدا.

وأشار بوتين وميشيل إلى أن العودة إلى التعاون بطريقة عملية ومحترمة من شأنها أن تعود بالمنفعة وتخدم المصالح المشتركة.

كما أكد الرئيس الروسي ورئيس المجلس الأوروبي على أهمية تعزيز التعاون في طيف من المجالات في مقدمتها الصحة، والمناخ، وحل النزاعات الإقليمية.

المصدر: وكالات