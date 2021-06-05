الأمن العراقي يعتقل 12 عنصراً من “داعش” في ديالى شرقي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق السبت، إلقاء القبض على 12 من عناصر تنظيم “داعش” في محافظة ديالى شرقي البلاد، في إطار جهود السلطات العراقية تطهير البلاد من فلول التنظيم الإرهابي.

وقالت الخلية، في بيان، أنه “من خلال العمليات الاستباقية بمحافظة ديالى للقصاص من العناصر الارهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 إرهابيا بمناطق متفرقة بمحافظة ديالى مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت إن الملقى القبض عليهم ” كانوا يعملون بما يسمى كتائب ثورة العشرين والمفارز الأمنية و المعسكرات العامة بصفة مقاتلين وعناصر إسناد “، لافتة إلى إنهم ” اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا”.

المصدر: سبوتنيك