الشيخ القطان : البلد يحتاج اليوم إلى مخلص ينقذه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2021 - 18:22

الشيخ القطان : البلد يحتاج اليوم إلى مخلص ينقذه

منذ 1 ساعة 4 June، 2021
الشيخ القطان
لبنان

رأى رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في موقفه الأسبوعي، “إن ما نشهده اليوم من مبادرات لإنقاذ ما تبقى من هذا البلد يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وينبغي أن يحمل على محمل الجد والاهتمام، ولكن نحن على يقين أن كل هذه المبادرات ستسقط لأنه لا توجد إرادة صادقة عند هؤلاء الساسة من أجل إخراج هذا البلد من النفق المظلم الذي أدخلوها فيه”.
وقال:” ما نحن عليه من المراوحة لن يؤلف حكومة في هذا البلد، فالبلد يحتاج اليوم إلى مخلص ينقذه مما هو فيه، ويعيد إليه أمنه واستقراره المفقود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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